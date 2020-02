Esquema de saúde e segurança é aprovado pelo folião no Carnaval de Guamaré

A ação integrada das secretarias do governo municipal tem garantido um carnaval organizado, animado e seguro em Guamaré. O esquema operacional e a articulação da Guarda Municipal, Polícia Militar, Defesa Civil e Polícia Civil passam a sensação de segurança aos foliões que tem tomado conta das ruas da cidade.

A Secretaria Municipal vem atuando na saída dos blocos com campanhas de prevenção as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e AIDS. Segundo o Secretário de Saúde, Fabrício Morais, as equipes estão atuando com a distribuição de preservativos, além de protetor solar e material educativo, que tem chamado atenção do folião para a prevenção da dengue e dos acidentes de trânsito.

O Prefeito Adriano Diógenes e a Secretária de Turismo, Mohana Arnold acompanham de perto todo o trabalho das equipes envolvidas na organização do Carnaval. “Demos totais condições para que as secretarias se articulassem dentro das suas competências para oferecer um bom carnaval ao folião de Guamaré e os visitantes”, destacou o chefe do executivo.

