Este homem foi um comandante da GM diferenciado, respeitado e admirado por todos!

O personagem da foto é um Guarda Municipal, filho de Guamaré, reside na cidade, é servidor público efetivo. Durante sua passagem a frente da corporação no governo do prefeito Hélio Willamy, Nean foi um líder e não um chefe.

Um comandante que é lembrado até hoje pelo o povo que reside e mora aqui. O ex-secretário de segurança, João Batista de Souza Junior, tinha orgulho de falar no trabalho que ele desenvolveu a frente da tropa.

Não há serviço público de qualidade se o comandante da Guarda Municipal não for comprometido com o trabalho, e com o serviço público, prestando contas à população das ações feitas pela GM.

É inquestionável a relevância da atuação do COMANDO, pois o seu principal diferencial, é o de cuidar da população que precisa diariamente dos serviços dos GMs.

É evidente que ninguém nesta vida é insubstituível quando se referimos ao trabalho, mas desde que Nean saiu da frente do comando da tropa, sua ausência até hoje é sentida e lembrada.

