Ex-prefeito de Guamaré vence a Covid e deixa o Hospital Manoel Lucas de Miranda

Depois de dez dias lutando contra um inimigo invisível, o ex-prefeito de Guamaré, Moisés Nunes de Carvalho, 77 anos, venceu a Covid-19. Ele esteve internado na UTI e passou pela ala covid do Hospital Municipal Manoel Lucas de Miranda.

Seu Moisés deu entrada na UTI, no último dia 22, onde ficou recebendo cuidados da equipe médica intensivista, durante quatro dias, até ser transferido para um leito de estabilização na ala covid do hospital. A tão esperada alta hospitalar, aconteceu nesta sexta-feira, 31 de julho e foi comemorada pelos familiares do ex-prefeito.

Ainda jovem, seu Moisés Nunes administrou o município de Guamaré no quadriênio 1977/1981. Antes de chegar ao Poder Executivo foi vereador e vice-prefeito do município. A cura da covid-19 foi mais uma batalha vencida para um homem simples que desde cedo, aprendeu a lutar pela vida e por dias melhores para os seus conterrâneos, sem perder a fé e a esperança. Fotos: Alexandre Barbosa

