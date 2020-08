Ex-Prefeito Flávio Veras diz que está fora de política e não vai apoiar nenhum candidato em Macau

O ex-prefeito de Macau por duas vezes, Flávio Veras, afirma que está fora da política e que não apoiará nenhum candidato no pleito de 2020 e apenas torce para que Macau faça uma boa escolha.

Veras diz que hoje prefere uma vida mais reservada e distante do holofotes e do embate político.

Leia abaixo a nota emitida por Veras:

Queridos amigos e amigas macauenses, como muitos sabem tenho sido envolvido em algumas polêmicas, por vezes provocadas inclusive por agentes públicos, e apesar de hoje preferir uma vida mais reservada longe dos holofotes e do calor do embate político, me sinto na obrigação de vir a público esclarecer algumas coisas:

Fui prefeito de Macau por duas vezes sendo a ultima até o dia 31/12/2012. Depois disto como todos sabem, participei da campanha e ajudei a eleger meu sucessor. Do governo dele, participei e ajudei até onde deu.

Durante o período em que estive na Prefeitura e atuando politicamente, sempre fiz as coisas com muita responsabilidade e muita transparência, principalmente para com aqueles que gostavam de mim não só como político ou como Prefeito, mas também como ser humano.

Sempre tivemos uma relação sincera e cristalina, e é pensando nessas pessoas que venho deixar claro, que não estou nem estarei participando ativamente da campanha eleitoral deste ano. Não tenho qualquer ligação e não participei de nenhuma reunião com o pré-candidato do PSL Rômulo Paulista – pessoa de quem gosto – para tratar de supostas manobras envolvendo a câmara municipal.

E por fim reforço que, estou concentrando esforços neste momento na minha vida empresarial e não estarei apoiando NENHUM candidato a Prefeito nas eleições 2020. Apesar de torcer muito para que nossa cidade faça uma boa escolha que se transforme em dias melhores a partir do próximo ano.

Deus abençoes a todos.

Flávio Veras.

