Exclusivo: Correria, prisão e apreensão de arma e drogas numa operação da PM de Guamaré

Final de manhã movimentado na área policial em Guamaré, numa operação denominada como “Verdade”, deflagrada agora pouco na comunidade de Baixa do Meio, foram apreendidas uma arma de fogo e drogas tipo maconha, crack e cocaína.

O acusado foi preso e todo material apreendido que estava em poder de um homem já identificado pela policia. O clima ainda é tenso no local, pois a PM ainda está em diligência para prender outros acusados. A operação está sendo coordenada pelo o Sargento Jhonny Cruff, que conta com o apoio de vários PMs do destacamento policial.

Aguarde hoje matéria completa!

