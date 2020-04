Exclusivo: Juliana Câmara é exonerada do cargo de secretária de assistente social

Aos 45 minutos de fechar a janela partidária, uma exoneração publicada no diário oficial do município pegou a cidade de surpresa. Se trata da exoneração da Secretária Municipal de Assistente Social, Juliana Câmara, esposa do vereador Edinor Albuquerque (MDB), líder do governo na Câmara Municipal.

Quem apostou e esperava que a nova secretária de assistência seria a primeira dama, Manoella Jacome, se enganou feio.

No lugar de Juliana, foi nomeado o secretário Adjunto André Bertoldo, que passou assumir a função de Secretário Municipal de Assistente Social. A portaria 258/2020 foi publicada hoje com data do dia 03 de Março de 2020.

Aqui pra gente… A data da exoneração não seria 03 de Abril de 2020?

Aguarde matéria completa!

(Visited 190 times, 328 visits today)

Reflexão do Dia: Segunda, dia 06 de Abril de 2020