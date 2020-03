Expresso Cabral reduz frota e ônibus saem de circulação sábados e domingos

Mudanças no transporte público intermunicipal no RN, em razão de novo decreto publicado pelo governo estadual.

A Expresso Cabral edita comunicado aos seus passageiros.

Confira:

Comunicado Importante

Em observância às recomendações das Autoridades Públicas de Saúde do RN e em conformidade com DER-RN, a diretoria da Expresso Cabral informa que, nesse domingo, 22 de março, não irá circular ônibus nas linhas para o interior do estado.

A medida obedece também a um decreto estadual, lembrando que voltaremos a operar todas as linhas de ônibus a partir da segunda-feira, 23 de março, com horários reduzidos, até sexta-feira, dia 27 de março.

Dessa forma, esclarecemos que o transporte intermunicipal em todo o estado passará a partir do dia 23 de março a operar somente de segunda a sexta com frota reduzida.

A Expresso Cabral assume com as autoridades, e diversos segmentos da sociedade esse compromisso de vida e de amor ao próximo. Estamos unidos no enfrentamento ao Coronavírus, com fé de que logo estaremos de voltar a normalidade na circulação do transporte público em todo o estado.

Natal (RN), 20 de março de 2020

Diretoria Expresso Cabral

