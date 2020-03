Feiras livres voltam a acontecer em Natal após uma semana de suspensão por causa do coronavírus

Durou uma semana a suspensão das feiras livres em Natal, por causa da pandemia do novo coronavírus – o Covid-19. Neste sábado (28), uma das mais tradicionais, a do bairro Alecrim, na Zona Leste da capital, voltou a acontecer, com algumas restrições e cuidados, mas ainda houve aglomeração, o que não é recomendado.

Alguns feirantes e clientes usavam máscaras e álcool em gel. As barracas estavam mais afastadas umas das outras e os feirantes mais idosos não foram trabalhar. Mas havia muitas pessoas concentradas no local. A reportagem também não constatou a presença de fiscais do município, que deveriam verificar se as recomendações estavam sendo seguidas. G1

