Feliz Aniversário: Hélio prova mais uma vez que é um politico que nunca deu bola pra vaidade!

“Esta primeira fatia do bolo, vai para as pessoas mais humildes de Guamaré, nasci aqui, me criei aqui, sei e conheço as dificuldades de cada um… simbolizando essas pessoas entrego a essa garotinha com muito carinho e respeito por todos vocês“.

Sem nenhuma vaidade, o ex-prefeito de Guamaré, Hélio Willamy, comemorou mais uma primavera jogando bola com os amigos no estádio de futebol Ubajarão no conjunto Vila Maria.

No intervalo do jogo, ele foi abraçado pelo o povo com gestos de gratidão, e em nome do povo, representando a população do município ele entregou o primeiro pedaço de bolo a uma criança.

Bem que ele hoje poderia aproveitar o dia para descansar, viajar com a família, mas ele preferir fazer o oposto, sua simplicidade sempre chamou muita atenção, está ao lado daqueles que o fez prefeito por duas vezes está no seu DNA.

Hélio é um homem que nunca se esqueceu de suas origens, de seus princípios, dos amigos e do povão, onde ele encontra abaixo de Deus o combustível de continuar na vida pública.

