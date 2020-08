Feliz Aniversário: Para uma maravilhosa esposa e uma mãe exemplar!

Hoje o dia é todo delas… Maria Neves e Larisa Mayara comemoram em dose dupla mais uma primavera ao lado da família, e merece de publico do blog, e de um montão de amigos coros de parabéns.

Em sua página no instagram, o vereador Eudes Miranda, publicou um amor sem limites que sente por elas, “dois amores num só coração”.

Eis…

Mamãe

Hoje a senhora completa mais um ano de vida com saúde e muita disposição. Ainda que eu tivesse mil vidas minha mãe, seriam poucas para agradecer por tudo que representas para mim.

A senhora não me deu apenas a vida, mas me ensinou tudo que sou, me vestiu, me deu de comer, e me educou. Esteve em todos os momentos nos bons e nos maus. És o meu alicerce e o apoio fundamental que me mantém até hoje no caminho certo.

E como eu fui sortudo, pois para completar ainda mais a minha felicidade, minha esposa Larissa, a mãe dos meus filhos, a minha companheira, amiga, também aniversaria no mesmo dia da minha mãe, meus dois amores num só coração.

Larisa! Além da mãe maravilhosa a sua força e determinação, são a luz que guia nossa família no melhor caminho. Quero retribuir tudo o que você me concede. Há coisas que não têm preço e uma delas é a possibilidade de tê-la ao meu lado.

Nesta data que completa mais uma primeira quero lhe dizer que continuarei lutando pela nossa felicidade e de nossos filhos. E que você sinta o mesmo orgulho em mim que eu tenho de você, uma mulher que amo e quero bem.

Feliz aniversário meus amores!

