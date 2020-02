Ferinha de Artesanato vai movimentar a orla de Aratuá neste sábado

Na vitrine da última edição da 25ª Feira Internacional de Artesanato-Fiart, o artesanato de Guamaré vai ocupar um espaço na Orla de Aratuá, neste sábado, 15, com a Feirinha de Artesanato, a partir das 19 horas.

A iniciativa é uma articulação das secretarias municipais de Turismo e Assistência Social e deve ocupar o calendário de eventos do município nos próximos meses, já que conta com o apoio e o entusiasmo do prefeito Adriano Diógenes.

Para o Prefeito Adriano Diógenes, o artesanato é a forma mais sublime do empreendedor local apresentar a identidade de um povo, observando as características econômicas e sociais do seu habitat natural. “O artesanato mostra um pouco da essência de nossa gente”, destacou o chefe do executivo municipal.

Durante esse último ano, a Prefeitura de Guamaré também ofereceu oficinas aos artesãos sobre Economia Criativa e Base Conceitual do Artesanato Brasileiro, ministradas por técnicos do Programa PROARTE, realizou novos cadastros e a renovações da Carteira do Artesão.

(Visited 4 times, 4 visits today)

Com apoio da prefeitura, Guamaré recebe atletas em prova de triatlo neste domingo