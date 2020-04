Fiscalização no comércio e a desinfecção de ruas no combate ao Covid-19 em Guamaré

Apesar das medidas de isolamento social, ainda é comum encontrar pessoas nas ruas e estabelecimentos não essenciais abertos, ou sem cumprir as regras de funcionamento do comércio. Em Guamaré, onde já existem dois casos confirmados de Coronavírus, a Covisa intensifica a fiscalização nos setores do comércio e serviços.

Os fiscais observam o cumprimento dos decretos dos governos do Estado e Município. As medidas seguem as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para contenção da proliferação da Covid-19, incluindo o combate a aglomeração de pessoas e o fechamento de estabelecimentos não essenciais, para promover o distanciamento social.

“Este é um momento de união pela saúde e pela vida das pessoas”, destacou prefeito Adriano Diógenes, que vem dando condições de trabalho para as equipes diretamente envolvidas no enfrentamento a pandemia de Covid-19 no município. No último decreto municipal, o prefeito estabeleceu o retorno gradual de atividades comerciais, observando orientações de proteção aos trabalhadores, empresários e consumidores.

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria de Saúde com apoio da Secretaria Municipal de Obras vem atuando também com a desinfecção de ruas, praças, prédios públicos, calçadas e áreas de uso comum. A ação já aconteceu na sede do município e no distrito de Baixa do Meio, onde também estão sendo fiscalizadas as feiras livres.

