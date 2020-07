Flagrante da imprudência: Motociclista é flagrado ao levar mulher na garupa com bebê no colo em Guamaré

Um motociclista foi flagrado ao levar na garupa da moto uma mulher com bebê no colo, no trecho que liga a sede a comunidade de Salina da Cruz.

A moto modelo Pop 100 e sem placa, não passou pela barreira policial montada na entrada da cidade.

O veiculo saiu do conjunto Paulo Bento e seguiu pela rodovia até o distrito de Salina da Cruz, colocando em risco a vida do bebê.

As imagens foram registradas na tarde deste sábado (18) por volta das 16 horas pela câmara frontal do blog móvel. De acordo com o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, é proibido levar menores de 11 anos em motocicletas e a infração é gravíssima, com multa de R$ 293,47.

Até a publicação desta reportagem, o motociclista não havia sido identificado.

(Visited 187 times, 187 visits today)

Mozaniel mais perto do sonho?