Flamengo apresenta o centroavante Pedro, sexto reforço para a temporada

O Flamengo anunciou oficialmente nesta quinta-feira a contratação do atacante Pedro, que assinou contrato de empréstimo de um ano com o clube. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na última sexta-feira, e desde então faz trabalhos físicos no Ninho do Urubu. Em seus canais oficiais nas redes sociais, o clube postou uma imagem do atacante reverenciando a estátua de Zico no Ninho do Urubu.

Faltava apenas o recebimento de documentos da Fiorentina para que a contratação fosse oficializada pelo clube. O Flamengo vai pagar cerca de 1 milhão de euros (R$ 4,6 milhões) pelo empréstimo até o fim da temporada. O valor será abatido caso o clube opte por efetuar a compra dos direitos econômicos ao fim deste período.

Agora, falta o Flamengo fechar a permanência de Gabigol para definir o setor ofensivo. A diretoria negocia com a Inter de Milão a compra dos direitos econômicos do artilheiro. Do globoesporte.com

