Flamengo vence Madureira, elimina Botafogo e avança às semifinais

O Flamengo venceu o Madureira por 2 a 0 neste sábado, no Maracanã. Em jogo repleto de homenagens às vítimas do Ninho do Urubu, que completa um ano, o Rubro-nengro jogou para o gasto.

Os gols da partida foram marcados por Gabigol e Pedro já no segundo tempo. Com o resultado, o time está classificado para a semifinal da Taça Guanabara.

O adversário será definido apenas ao fim desta rodada, neste domingo. Além disso, o Botafogo fica sem possibilidade de se classificar, mesmo que vença o Fluminense, no Maracanã.

