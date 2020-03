Folha de Pagamento – Comunicado: Cadastro Único e Bolsa Família

A Secretaria Municipal de Assistência Social comunica aos usuários do Cadastro Único e aos beneficiários do programa Bolsa Família do município de Guamaré (RN), que mediante a pandemia do vírus Covid-19, para evitar aglomerações, será disponibilizada a folha de pagamento do mês de março em plataforma digital (guamare.rn.gov.br), possibilitando que todos verifiquem a situação do seu benefício.

Informamos ainda que observando às orientações das autoridades de saúde pública, o atendimento no setor do Cadastro Único está sendo realizado somente através de agendamento telefônico pelos números (84) 99644-4324 (CRAS Baixa do Meio) e (84) 99982.9031 (CRAS Guamaré), em obediência ao decreto municipal N° 008/2020.

Clique aqui e veja a lista dos usuários em PDF:

FOLHA DE PAGAMENTO PBF DO MUNICIPIO

Clique aqui e veja a lista dos usuários em JPG clicando na imagem para ampliá-la:

