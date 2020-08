Fumaça branca: MDB de Guamaré já tem seu candidato a prefeito

15 de agosto de 2020, uma data para ficar na história do MDB de Guamaré. Depois de muita expectativa, saiu a fumaça branca e o prefeito Adriano Diógenes comunica a decisão em carta aberta ao povo de Guamaré.

Leia aqui primeiro:

*Carta aberta ao povo de Guamaré*

Meus amigos e minhas amigas,

No início de novembro de 2018, o meu nome foi posto em apreciação para concorrer à vaga do executivo municipal, fruto do trabalho por nós realizado a frente da Secretaria Municipal de Saúde, onde surgia dessa forma, uma candidatura a prefeito para o pleito suplementar para atender a vontade popular que precisava naquele momento garantir as conquistas do povo de Guamaré, assegurando o desenvolvimento do município.

Vinte meses se passaram de nosso mandato e após muita reflexão, entendi que envolver-me na disputa política significaria deixar de lado a administração da cidade em um momento de grave crise sanitária e também financeira, aliás, pela primeira vez em sua história, o nosso município é inserido neste contexto de incontáveis frustrações de receitas. Prefiro, portanto, me concentrar na gestão do município de Guamaré para concluir o nosso mandato, pois entendo que o mais importante é trabalhar neste momento para melhorar a cidade, focado na premissa maior de salvar vidas.

Diante de tudo exposto, informo aos munícipes de Guamaré, em especial ao meu grupo político, que não irei para a REELEIÇÃO, mas nosso grupo seguirá firme com a candidatura a prefeito do meu amigo e ex-prefeito, Hélio Willamy, que reconhece o legado do nosso mandato e nos assegurou a continuidade do trabalho em favor do povo e do desenvolvimento de Guamaré.

Antes de tomar esta decisão, conversei com amigos (as), escutei o nosso grupo político, mas ouvi principalmente a minha família! Queremos nos dedicar a partir do próximo ano, a nossa atividade profissional, uma paixão desde os tempos da universidade e a verdadeira responsável por nos trazer a querida cidade de Guamaré, mais que deixamos em segundo plano ao longo dos últimos anos, por estarmos focados na gestão pública municipal, seja enquanto secretário de saúde ou como prefeito municipal.

Agora é hora de externar os nossos agradecimentos ao POVO que me concedeu o mandato de Prefeito. A luta não acabou, vou trabalhar por vocês até o último dia do meu mandato e continuarei a disposição de Guamaré para as lutas futuras, ao lado de todos, principalmente dos mais humildes, com o coração cheio de gratidão pela generosidade e acolhida que aqui encontrei.

Muito obrigado a cada cidadão e cidadã que confia no nosso trabalho; aos servidores públicos que torcem e que se empenham para o sucesso da gestão que em apenas vinte meses construiu um legado histórico de conquistas importantes, resgatando dívidas sociais e modernizando a gestão pública municipal.

Gratidão a todos, e, o meu mais profundo respeito a cada munícipe.

Deus abençoe a cada um de vocês.

Muito obrigado!

Adriano Diógenes

Prefeito Municipal

