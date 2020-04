Galinhos: Prefeito faz contratos milionários

O prefeito Francinaldo Silva da Cruz, mas conhecido por Irmão Naldo, do município de Galinhos, autorizou contratos milionários com artistas e outras despesas para animar o Réveillon da cidade praieira no dia 31 de dezembro de 2019. Agora, anda mendigando recursos do governo federal para o combater o Coronavírus. Galinhos recebe um dos maiores Royalties do RN. Tem dinheiro a fole.

