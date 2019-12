Galinhos: Prefeito Naldo vence batalha jurídica no TRE/RN

O Plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN), apreciou nesta quinta-feira (19), o Recurso Eleitoral Nº 99-17.2018.6.20.0052, que pedia a cassação do mandato do prefeito Francinaldo Cruz. Relatado pelo Desembargador Cornélio Alves.

O prefeito Naldo, como é mais conhecido,venceu mais uma batalha na justiça, desta vez julgado por sete desembargadores, e com a decisão favorável ele se mantem no cargo.

