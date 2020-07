Gestão de Adriano Diógenes resgata dívida social com o cidadão mais simples de Lagoa Seca

Aguardada com muita ansiedade pelos moradores da comunidade de Lagoa Seca, distrito de Guamaré, o projeto de ampliação de 2000 metros de rede de abastecimento de água da comunidade já está sendo executado. Uma parte do projeto já é realidade e a água começa a jorrar nas torneiras das casas de quase 500 pessoas.

Essa nova realidade é comemorada por seu Expedito Bezerra, 53 anos, morador da comunidade. “Acabou a era das carroças e dos carros pipas. Graças a Deus posso aparar água agora na porta da minha casa”, disse agradecido, primeiramente a Deus e ao município pelo resgate dessa dívida social com a população.

A comunidade de Lagoa Seca também vai receber uma área de lazer e convivência. No espaço, a prefeitura também irá construir uma quadra de futsal e um campo de futebol de areia.

Outras melhorias

Ainda em Lagoa Seca, está sendo concluída a restauração do calçamento em paralelepípedo na entrada da comunidade e foi feita substituição dos postes que ficavam no meio da via pública, com a extensão de 500 metros. “Era uma reivindicação antiga, os postes saíram do meio das ruas e foram para calçadas”, explicou o Secretário Municipal de Obras, Sanderson Torres.

