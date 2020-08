Governadora anuncia prorrogação da suspensão das aulas presenciais por mais 30 dias no RN

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, anunciou nesta quinta-feira (13) que vai prorrogar a suspensão das aulas presenciais no estado por mais 30 dias. Em uma rede social, ela revelou que a decisão foi tomada “com base em parecer do comitê científico”.

“Nossos especialistas apontaram que apesar da melhoria no quadro da pandemia no estado ainda não há, neste momento, condições sanitárias favoráveis para o retorno às aulas. Eles solicitaram mais um prazo para avaliação”, disse a governadora.

Fátima Bezerra ainda frisou que “o diálogo continua em curso, através do Comitê de Educação, que é liderado pela Secretaria Estadual de Educação, e representantes das escolas públicas e privadas”. G1

