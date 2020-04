Governadora Fátima Bezerra prorroga medidas de isolamento até 23 de abril

A governadora Fátima Bezerra anunciou na tarde desta quarta-feira, 1º, um novo decreto prorrogando as medidas de isolamento social em curso no Rio Grande do Norte. O novo decreto vai se estender até o dia 23 deste mês.

“Neste sentido, as aulas continuarão suspensas, tanto na rede pública quanto na rede privada, o comércio, bem como diversas outras atividades. Este novo decreto vai se estender até o dia 23 de abril”, disse a governadora em vídeo publicado nas redes sociais do Governo do RN.

A governadora esclareceu ainda que os bares, restaurantes e oficinas nas estradas fora do perímetro urbano poderão funcionar, obedecendo as normas do próprio decreto, para atender ao segmento dos caminhoneiros. “O momento agora, mais do que nunca, é de muita solidariedade, é de muita união”, completou a governadora.

