Governadora Fátima Bezerra vai prorrogar decreto

Em entrevista ao Bom Dia RN, na IntertTV Cabugi nesta segunda-feira (4), a governadora Fátima Bezerra confirmou que vai prorrogar o decreto que determina o fechamento do comércio e outras medidas de contenção ao coronavírus no Rio Grande do Norte. O decreto que está em vigor tem validade até 5 de maio. Um novo decreto deve ser publicado no Diário Oficial nesta terça (5).

