Governo divulga calendário de pagamento do IPVA no RN

A Secretaria Estadual de Tributação (SET) publicou o calendário para o pagamento do IPVA em 2020. Os valores do imposto variam de acordo com o modelo e o ano dos veículos.

VEJA A TABELA DO IPVA 2020

Ainda segundo a SET, os valores do IPVA foram calculados com base nos preços dos veículos obtidos mediante pesquisa aplicada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). O pagamento pode ser feito em cota única ou em até cinco parcelas. Os proprietários que optarem por pagar a cota única terão 5% de desconto.

O parcelamento é feito de acordo com o final da placa do veículo (veja o calendário na imagem abaixo). As guias de pagamento podem ser emitidas através do endereço eletrônico do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

