Grupo de Contingência da Defesa Civil de Guamaré participa de reuniões por videoconferência durante pandemia

O Grupo de Contingência da Defesa Civil Estado do Rio Grande, em atendimento ao reconhecimento do governo federal ao Covid-19, adotou medidas para minimizar a proliferação dos casos de Coronavírus, sem prejudicar o desenvolvimento das ações nos municípios do RN. As reuniões presenciais se transformaram em videoconferência.

Os encontros presenciais que normalmente são realizados na sede do governo do estado em Natal, ocorreu no ultimo dia 30 de abril de 2020 de forma virtual, com apresentações e discussões sobre temas relacionados à pandemia do Covid-19.

O Secretário Municipal de Segurança, e Defesa Patrimonial de Guamaré, João Batista, participou da videoconferência juntamente com o coordenador e a equipe da Defesa Civil do Município. O Grupo de Contingência da Defesa Civil da cidade vem participando das reuniões por videoconferência durante a pandemia.

Nesta reunião, foram apresentadas pelos os representantes do governo e dos municípios, incluindo Guamaré, novas medidas de prevenção para os próximos dias. O grupo avaliou as medidas necessárias a serem tomadas para manter o isolamento social obedecendo aos decretos do governo do estado, e os decretos municipal.

