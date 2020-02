Guamaré consolida Carnaval entre os mais animados da Costa Branca

O que para muitos é o último dia de folia, a terça-feira de carnaval em Guamaré chega com muitas expectativas. A cidade realiza um dos mais animados carnavais da Costa Branca potiguar.

Para o prefeito Adriano Diógenes, o sucesso do reinado de momo deve-se ao folião. “A prefeitura oferece o apoio necessário para um carnaval bom e seguro, mas quem faz essa festa bonita acontecer são os foliões”, acrescentou.

Adriano Diógenes vem acompanhando o arrastão dos blocos e do mela-mela no meio dos foliões, sempre ao lado da primeira-dama Manuella Jácome e da Secretária Municipal de Turismo, Mohana Arnald. “Por onde estamos passando, temos visto o folião animado e mobilizado com o Carnaval”, avaliou Mohana.

(Visited 12 times, 12 visits today)

Operação Cochilo II: Policia Militar prende mulher com drogas em Baixa do Meio Com eles está tudo ok, porque a vida é mais que um carnaval