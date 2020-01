Guamaré e Baixa do Meio receberam 2020 com animação em clima de paz

O ano novo foi recebido com muita festa na Orla de Aratuá em Guamaré e na Praça da Juventude em Baixa do Meio. A Prefeitura de Guamaré contratou boas atrações, entre elas, o cantor baiano Val Vallin, e ainda garantiu um show pirotécnico para receber 2020.

A movimentação nos dois polos registrou um bom público, gerando renda para o comércio da área e aquecendo o comércio informal de ambulantes. Em Baixa do Meio, a noitada foi animada pela banda Doce Pecado e Breno Vaneirão, mais o cantor Bruninho Lins.

Na orla de Aratuá, onde esteve presente o prefeito Adriano Diógenes com a família, a banda Doce Pecado e Breno Vaneirão, mais o cantor baiano Val Valli garantiram a animação da festa. “Realizamos um réveillon de paz, reunindo as famílias de Guamaré e Baixa do Meio para receber o ano novo em festa e com muita alegria”, comentou o prefeito Adriano Diógenes.

Toda a estrutura de saúde foi mobilizada para atender eventuais emergências durante o evento, o que não foi diferente em relação a segurança pública. A Guarda Municipal e a Polícia Militar ficaram de prontidão e garantiram a ordem e a paz nos dois polos.

