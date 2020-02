Guamaré fortalece potencial turístico com Triathlon, Corrida do Verão e Stand Up Paddle

O potencial turístico da cidade de Guamaré passou a ser reconhecido no Rio Grande do Norte também pelo Circuito Sprint Triathlon, após o município sediar uma nova etapa estadual da competição, que envolve natação, ciclismo e atletismo, atraindo perto de 100 competidores.

O evento aconteceu no domingo, 16, com largada da Ilha do Presídio, sendo acompanhado de perto pelo prefeito Adriano Diógenes e a Secretária Municipal de Turismo, Mohana Arnould, que participaram também da festa da premiação, que premiou atletas com deficiência.

Com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, o evento foi organizado pela Hisports Eventos Esportivos, com a presença do presidente da Federação de Triathlon do RN, Stênio Bezerra, que na ocasião, elogiou as belezas naturais de Guamaré, além da estrutura da cidade e a mobilização por parte da gestão municipal para receber o circuito.

Corrida de Verão e Stand Up Paddle

A Corrida de Verão foi outro evento esportivo que marcou o domingo e aconteceu em um percurso de cinco quilômetros, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude e a logística de organização da Hisports Eventos Esportivos.

Também durante os últimos dois domingos de fevereiro, a prática do Stand Up Paddle mobilizou adeptos do esporte náutico e a comunidade, por ocasião do projeto Orla de Férias.

Confira os vencedores nas competições:

Circuito Sprint Triathlon

Masculino:

CID FLORÊNCIO BARBOSA SANTOS

LUCAS ANDRADE CABRAL

RAPHAEL MACIEL GALHARDO DE PAULA

Feminino:

VANESSA BLEY

ANA CELY MEDEIROS

VERÔNICA LÚCIA

Corrida de Verão

Masculino:

DENILSON VIEIRA

JESSIE ALEXANDRE

MÁRIO SÉRGIO FIRMINO

Feminino:

LUCINEIDE CHAGAS

SANDRA MARIA NASCIMENTO

LUANA NOÊMIA

Categoria Comunidade:

Masculino:

IVANILDO EVARISTO

FRANCISCO DO VALE

MARCOS AURÉLIO

Feminino:

LUANA NOÊMIA

MARIA MAÍZA

HELAINE DE CASTRO

