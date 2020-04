Guamaré precisa mais do que nunca de um bom timoneiro

É notável a necessidade de otimização dos recursos disponíveis para maior eficiência na execução de políticas públicas. Na Prefeitura de Guamaré, no que diz respeito aos gastos públicos, o prefeito Adriano Diógenes busca urgentemente encontrar caminhos para contenção de despesas e para isso, tem sentado com os vereadores e com todos os secretários.

Achar a melhor saída para a crise sem penalizar quem mais precisa do emprego e das políticas públicas funcionando é o X da questão. E digo a vocês, como poucas cidades por aí, Guamaré tem nesse momento o gestor mais indicado para administrar uma crise que não é sua.

Mesmo tendo recebido milhões nos últimos anos, a cidade de Guamaré está na cota dos municípios brasileiros que não possui um fundo de reservas para socorrer o povo na crise. É fato que antes da pandemia, a Prefeitura já vinha com perdas de arrecadação, editando decretos e cortando custos.

A luz que indica o perigo à vista

O prefeito Adriano é consciente que a luz amarela está acesa já há um tempo e que com os impactos na economia, o município corre o risco de não ter dinheiro para pagar sequer a folha de pagamento, caso algo não seja feito enquanto há tempo para conter as despesas.

Só para o leitor e a população ter uma ideia desse impacto, um levantamento feito pelo o setor financeiro da Prefeitura de Guamaré, mostra que a arrecadação nos primeiros dez dias do mês de abril, o município já amarga uma perda de R$ 2 milhões, isso se compararmos os valores recebidos entre os meses de janeiro a março deste ano.

O impacto gerado na economia do País, Estado e no Município pelo Coronavírus é visível, devido o fato do comércio e das indústrias estarem de portas fechadas. Queira ou não, o fato em si, gera uma queda na arrecadação de impostos, que é a única fonte de receita de uma prefeitura.

Remédio amargo

A cidade de Guamaré tem o ICMS como o responsável por quase 70% de sua receita e com a queda na arrecadação, o município vai sofrer mais que qualquer outro município do Estado do RN. Com isso, a prefeitura será obrigada a tomar medidas muito duras, que de forma direta ou indireta, vai atingir todos os serviços da Prefeitura. Infelizmente, não resta outra alternativa por parte do prefeito que sente na pele a falta de recursos.

A Prefeitura contrata e paga as despesas de acordo com a arrecadação do município. Mesmo com todo planejamento, não há como o prefeito Adriano aguentar o impacto gerado pela avalanche que está sendo a queda da receita e o Coronavirus, tanto no âmbito sanitário, quanto econômico.

A crise é a pior da história do município e volto a reafirmar como fiz em publicação anterior, o prefeito Adriano Diógenes vai precisar reduzir despesas da prefeitura em todas as áreas, incluindo gratificações, jetons, modificando escalas de trabalho para reduzir a quantidade de horas extras, redução de frota em todas as secretarias, redução no valor de todos os imóveis contratados, suspensão de contratos e prestações de serviço que pode esperar no momento, entre outras medidas amargas, se desejar preservar os postos de trabalho, antes que a situação fique insustentável.

Todos por um

O momento é de união de esforços, embora a gente observe como imprensa e cidadão a cegueira política de alguns da oposição e ambição por dinheiro e benefícios próprios dentro do próprio grupo político do prefeito, onde são poucos que já acordaram e enxergaram o risco que estão correndo, caso o barco afunde.

É chegada a hora de dividir o peso da fatura, de todos somar forças e ter a compreensão com perspectivas de redução das despesas pública, tendo em vista, que a gestão não é feita apenas pelo Prefeito Adriano Diógenes, mas por todo o quadro administrativo da prefeitura.

Guamaré teve no ano passado uma perda de R$ 40 milhões de sua arrecadação, mas tem quem de dentro de casa, se faça que o problema não é com “eles”, quando devia enxergar que esse recurso fez muita falta para ações que estavam no plano de trabalho do prefeito Adriano para Guamaré, Baixa do Meio e comunidades.

Que Deus abençoe a todos e livre alguns da cegueira política.

