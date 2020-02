Guamaré realiza o primeiro Circuito de Vela neste final de semana

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude e da Secretaria de Turismo, em parceria com a Colônia de Pescadores da zona Z-07, vai realizar neste final de semana, o primeiro Circuito de Vela na Praia do Rio Aratuá. A competição segue com etapas até o dia 16 de fevereiro, quando acontece a entrega das premiações aos competidores.

Trinta e quatro duplas participam da competição nas modalidades canoa pequena e canoa grande. A concentração será neste sábado, 1º de fevereiro, às 8h, com a largada prevista para às 10 horas.

“Nós pescadores queremos agradecer ao prefeito Adriano Diógenes pelo apoio nessa competição. Estou muito feliz como os demais pescadores com esse incentivo que estamos recebendo de um gestor que tem valorizado a nossa categoria”, destacou o pescador José Augusto, um dos organizadores do evento.

Programação:

1ª Etapa

Dia 01/02 (Sábado) – Canoa pequena saída às 10h

Dia 02/02 (Domingo) – Canoa grande saída às 10h

2ª Etapa

Dia 08/02 (Sábado) – Canoa pequena saída às 10h

Dia 09/02 (Domingo) – Canoa grande saída às 10h

3ª Etapa

Dia 15/02 (Sábado) – Canoa pequena saída às 10h

Dia 16/02 (Domingo) – Canoa grande saída às 10h

(Visited 19 times, 19 visits today)

Oportunidade: Aberta as inscrições para o curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental no Polo UAB