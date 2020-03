Guamaré se despede de Seu Manezinho

Foi sepultado na manhã desta quarta-feira (11), no Cemitério Municipal, São João Batista, em Guamaré, o corpo de Manoel Vieira da Câmara, mas conhecido como Seu Manezinho, pai do ex-prefeito José Câmara, e do vereador Carlos Câmara.

Seu Manezinho era casado, pai de cinco filhos, avô de neto e bisneto, um cidadão de família tradicional no município e muitos amigos. Dezenas de pessoas estiveram no velório em sua casa na fazenda Santa Isabel, localizada no Assentamento Umarizeiro.

Familiares e amigos não contiveram as lágrimas no último adeus a um filho ilustre do município. A comoção aflorou na missa de corpo presente realizada na Igreja Nossa Senhora da Conceição, celebrada pelo o Padre Gilvan Bezerra, e no cortejo a caminho do cemitério. Ninguém escondeu durante o percurso a dor da saudade e da perda.

Autoridades politicas, religiosas, entidades, amigos e a população tomou conta da avenida principal da cidade, para se despedir de um homem agricultor que em vida só fez o bem sem olhar a quem.

