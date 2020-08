Guamaré será o primeiro município da região a receber uma Oficina Ortopédica

Para ampliar a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência no Sistema Único de Saúde (SUS), o município de Guamaré vai receber uma Oficina Ortopédica. Projeto do Ministério da Saúde, a oficina será de abrangência regional, sob a gestão e gerencia da Prefeitura de Guamaré.

O equipamento será construído em um terreno no Conjunto Vila Maria, com um investimento de pouco mais de R$ 600 mil, com a previsão de inauguração para janeiro de 2021. A promoção do acesso do cidadão às órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção será o objetivo principal da oficina.

“Serão confeccionados instrumentos que vão auxiliar as pessoas com deficiência nas suas atividades básicas de vida”, explicou o Secretário Municipal de Saúde, Fabrício Morais, acrescentando que também serão ofertados dispositivos e realizadas as adaptações em equipamentos para adequá-las às necessidades e características dos seus usuários.

Equipe multiprofissional

O atendimento ofertado nestas unidades é realizado de forma individualizada e qualificada, por uma equipe multiprofissional de reabilitação responsável pelo acompanhamento conforme propõe o programa de reabilitação, de forma a atender as necessidades e especificidades de cada pessoa.

Rede de cuidados à saúde da pessoa com deficiência

Atualmente, o município de Guamaré conta com um Centro Especializado em Reabilitação (CER), com veículo adaptado para o transporte de pacientes em tratamentos na unidade. No Brasil, mais de 12,7 milhões de pessoas tem algum tipo de deficiência, o que corresponde a quase 6,7% da população, como mostrou a última pesquisa Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

