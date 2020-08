Guamaré tem quase 15 mil eleitores aptos a votar nas Eleições 2020

Guamaré tem 14.474 eleitores aptos a votar nos seus candidatos a prefeito e vereador nas eleições do próximo dia 15 de novembro, devido à pandemia do novo coronavírus. Os dados atualizados do eleitorado brasileiro foram divulgados nesta quarta-feira (5) pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso.

A sede do município continua sendo o maior colégio eleitoral com 6.234 eleitores, sendo que a comunidade de Baixa do Meio registra 5.978. Os demais distritos se somam a quantidade total de 14.474 eleitores aptos a votar.

