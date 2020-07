Guamaré tem um Prefeito que há 19 meses paga ao funcionalismo público em dia e antecipado

A Prefeitura de Guamaré, por determinação do Prefeito Adriano Diógenes, antecipou o pagamento dos salários aos servidores municipais referentes ao mês de julho, pagos nesta quarta-feira, dia 29, de modo que está sendo creditado dentro do mês trabalhado e aquece as vendas do comércio.

Desde quando assumiu a administração municipal, o Prefeito Adriano vem cumprindo rigorosamente o calendário de pagamento dos salários do funcionalismo dentro do mês trabalhado, e antecipado, mesmo diante das dificuldades financeiras que atingem todas as prefeituras nessa pandemia.

Aliás, como tem frisado, este é um compromisso assumido com os servidores municipais que vem atendendo rigorosamente por reconhecer, também, a importância da circulação de recursos na cidade aquecendo a economia local.

(Visited 34 times, 34 visits today)

Restaurante Popular: O jogo sujo da Meio Dia contra o prefeito e o samba na cara dos vereadores de Guamaré Ação da Promotora Isabel Menezes deixa 25 cargos políticos de fora da folha da Prefeitura de Macau