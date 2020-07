Guamaré tem um vereador que preside o parlamento com o sentimento do dever cumprido

Desde que assumiu a Presidência da Câmara Municipal de Guamaré, o vereador Eudes Miranda, vem desempenhando um importante papel para estabelecer um elo entre a comunidade e o Poder Público, nada diferente do que fez o seu irmão e o ex-prefeito Hélio Willamy.

A Câmara Municipal é a caixa de ressonância dos problemas do município e todo e qualquer problema da cidade precisa ser debatido de maneira aberta e imparcial. Com Eudes o povo tem voz e vez, na casa povo.

Eudes Miranda completa dezenove meses no comando do Legislativo Municipal e ele tem muitos motivos para comemorar a data. Em seu segundo mandato como presidente do parlamento, tem demonstrado competência e empatia com o povo e servidores da Câmara ao cumprir os seus papéis de vereador e presidente.

De origem grega, o vocábulo vereador que vem da palavra “verea”, quer dizer vereda, caminho –, ou seja, o vereador é aquele que trilha e orienta caminhos. Como vereador, Eudes tem feito essa trilha entre o governo e o povo, ao devolver mais de R$ 5 milhões ao poder executivo e vinculou esse montante para construir o centro olímpico e o museu, dentro de uma praça olímpica. Essa economia foi possível com medidas austeras e um jeito diferente de administrar a casa do povo.

Geração de empregos

Eudes Miranda é autor de projetos de lei que podem mudar para melhor a vida da cidade, entre eles, criou o parque industrial, que visa a criação de uma área para implantação de indústrias, a regulamentação do transporte público no município entre Baixa do Meio, de todos os distritos e assentamentos, melhorando a locomoção do povo, esse também aguardando parecer das comissões, outro projeto, limita a CAERN na entrada de parcelamento de débitos e evita juros capitalizados.

A Câmara de Vereadores de Guamaré aprovou por unanimidade na sessão do último dia 02 de junho de 2020, o valor que está sendo autorizado a repassar o município por sua excelência prefeito constitucional a menor em R$ 100 mil na parcela do duodécimo e fica autorizado o uso integral no combate ao coronavírus Covid-19, de autoria do vereador presidente Eudes Miranda.

Transparência

A Câmara Municipal tem atuado com transparência chegando até aqueles que por algum motivo não podem ir a casa do povo. Todas as sessões estão sendo transmitido em tempo real nos canais parceiros, site da própria câmara e blogs da cidade, onde o cidadão pode acessar e assistir no conforto de sua residência ou onde quer que esteja.

Frente contra o Coronavírus

Recentemente através do processo n° 096/2020 de sua autoria o plenário aprovou por unanimidade a deliberação de distribuição de máscaras e álcool em gel as comunidades do município.

Parceria

O presidente da Câmara sempre ressaltou a importância da parceria com os demais vereadores e o compromisso com a transparência e austeridade. “A Câmara Municipal é Casa do Povo e estamos aqui para atender os munícipes, com a consciência de que o cidadão necessita do nosso apoio. Nosso dever é servir ao povo na condição de seus representantes”. Comentou.

