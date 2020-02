Guamaré trabalha Plano de Ação na Semana de Mobilização Intersetorial no Combate as Arboviroses

A transmissão das arboviroses– doenças causadas pelos chamados arbovírus, que incluem o vírus da dengue, Zika vírus, febre chikungunya e febre amarela é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. No município de Guamaré, o assunto tem sido motivo de grande preocupação por parte do poder público em função do dano causado à população, especialmente, no que se refere à ocorrência frequente de epidemias.

A Secretaria Municipal de Saúde está realizando o Plano de Ação da Semana de Mobilização Intersetorial no Combate as Arboviroses no município. A ação teve início dia 17 passado e se estenderá até o próximo dia 25, e neste período estão sendo realizadas diversas atividades, entre elas: a capacitação com os profissionais dasSecretarias de Educação, Meio Ambiente, Assistência Social e o NUCA, com o objetivo de formar multiplicadores em cada esfera da gestão.

Outras ações, a exemplo de atividades educativas nas escolas municipais, escolas estaduais e unidades básicas de saúde; monitoramento de pontos estratégicos e a confecção de armadilha para capturar a forma imatura do Aedes Aegypti também estão acontecendo simultaneamente no município.

A realização de mutirão com o envolvimento dos conselhos e líderes comunitários, além do monitoramento das áreas alagadas epontos estratégicos, são ações que fazem parte do plano para a prevenção das arboviroses nesse Carnaval. A Secretaria de Saúde também tem orientado a população acerca dos meios de prevenção, atuando ainda, junto aos catadores de materiais recicláveis.

“Além de todo esse plano de ação, foi criado um Comitê de Promoção à Saúde, que trata principalmente das arboviroses e um Comitê intersetorial”, destacou o Secretário Municipal de Saúde, Fabrício Morais, conclamando a população para participar das ações e colaborar com a prevenção das arboviroses.

(Visited 10 times, 10 visits today)

Campanha lançada em Guamaré estimula destinar parte do IR para Fundo da Criança e do Adolescente