Guarda Municipal prende homem com arma de fogo em Guamaré

Segundo o blog de William Socorrista, por volta das 04h30min da madrugada de hoje (17), a Guarda Municipal recebeu através do telefone funcional uma denúncia de ameaça.

A guarnição de plantão se deslocou até o local na comunidade de Baixa do Meio, e abordou o cidadão que estava de posse de uma arma de fogo tipo pistola.

O acusado ameaçava sua ex-companheira.

Os GMs conseguiram abordar e deter o homem, o qual foi encaminhado pela guarnição a 5ª Regional da Policia Civil de Macau, onde foi ouvido pelo delegado Sandro Regis, e ficará a disposição da justiça.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar a Guarda Municipal no combate a desordem e crimes na cidade, enviando através do whatsapp ou ligação da GM – Guamaré – (84) 99943-4537, Baixa do Maio (84) 99601-6748 – denúncias, informações e solicitações. A GM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

