Hélio Willamy: Reafirmo o meu compromisso de sempre zelar pelos interesses do povo de Guamaré

Já dizia o cantor Elvis Presley “Antes que você me acuse, critique ou explore, ande uma milha nos meus sapatos”.

É preciso ter cautela com divulgação de fatos nas redes sociais e grupos de whats app. Antes de publicar na rede, é preciso checar as informações sob-risco de prestar um desserviço à opinião pública.

Foi o aconteceu com o ex-prefeito de Guamaré, Hélio Willamy, quando pessoas do mundo dos vivos usaram seu nome nas redes sociais e grupos de whats app para divulgar fatos que segundo ele são levianos.

Diante de algumas publicações, Hélio resolveu se manifestar com uma publicação em seu instagram para que a mentira não se torne verdade.

Eis a publicação:

Dentre tantas especulações e falácias, resolvi esclarecer algumas coisas em respeito àqueles que têm o H de Hélio marcado no coração:

1.Só irei me pronunciar quanto as Eleições 2020 após o carnaval, antes disso, qualquer informação não passa de especulações.

2.Nossa cidade necessita ser preservada de qualquer euforia momentânea nas redes sociais, principalmente daquelas inverídicas.

Certa vez eu disse: “Nós construímos isto juntos, não foi sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, independente de está em cargo ou não está, eu sei que no coração do povo de Guamaré sempre vai esta o H de Hélio.”

Recebo todos os dias inúmeras mensagens no meu celular de pessoas que me acompanham ao longo de anos fazendo a mesma pergunta: e o futuro?

O futuro a Deus pertence!

De uma coisa eu tenho certeza, Deus está cuidando de tudo.

Confiem!

Eu faço parte de um grupo que foi constituído com muito trabalho, esforço, força e UNIÃO (nessa matemática só existe soma, divisão está fora do nosso vocabulário).

Quem me conhece e conhece minha história política ao longo desses 20 anos, sabe que eu sempre tomei minhas decisões e nunca passei procuração para ninguém falar a respeito das minhas decisões e ações futuras, quem assim fizer, estão optando pelo caminho do desrespeito e da mentira.

Deixo claro que, jamais fecharei meus olhos para ouvir o desejo dos meus companheiros, aqueles que acreditam no nosso grupo e aqueles que vivenciaram a experiência de ter uma cidade melhor em todos os aspectos quando me depositaram a confiança.

Reafirmo o meu compromisso de sempre zelar pelos interesses do povo de Guamaré, e por esses, eu defenderei e lutarei enquanto o criador Deus me der forças.

Quero concluir minhas palavras com uma frase do saudoso Ayrton Senna; “Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá.”

Sintam-se todos abraçados por mim!

Hélio Willamy Miranda da Fonseca

