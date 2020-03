Homem é encontrado morto dentro de casa em Guamaré

Um homem de 50 anos, identificado Adir Volney Schwengber, funcionário do Banco do Barsil, por foi encontrado morto nesta segunda-feira (09) na residência onde morava na Rua Professor João Batista, próximo a caixa d’água da Caern.

De acordo com as primeiras informações colhidas no local, a vítima era usuário de bebidas alcoólicas, e tomava remédios, a causa da morte pode ser sido uma overdose, mas somente o ITEP irá confirmar.

A PM se deslocou até o local após vizinhos sentirem sua falta, e um mau odor que saia de dentro da residência chamou atenção de quem passava pela calçada. Populares chamaram a vitima pelo o nome varias vezes sem êxito de resposta, razão dos vizinhos terem acionado a policia.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que a vítima já estava morta, por cima de uma mesa na sala, e próximo a ele, garrafas de bebidas. A Policia Civil da 5ª Regional foi acionada, e encontrasse no local realizando os procedimentos de praxe.

A PM isolou o local e aguardam a chegada do ITEP para remover o corpo.

