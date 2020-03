IBGE lança editais com mais de 3 mil vagas no RN

Com 3.402 vagas para o RN, o IBGE lançou os editais dos Processos Seletivos Simplificados para as funções recenseadoras e para agente censitário municipal e agente censitário supervisor.

Essa força de trabalho temporária colocará em operação o Censo Demográfico 2020. Todos os municípios do RN terão vagas para recenseador, que passará de casa em casa para realizar entrevistas com os moradores. Além dessa função, os municípios maiores terão agentes censitários e supervisores.

A remuneração do agente censitário municipal é de R$ 2.100. Essa função é responsável pelo posto de coleta, a base das equipes do Censo nos municípios. Com remuneração de R$ 1.700, o agente censitário supervisor orienta diretamente o recenseador.

A duração prevista do contrato dos agentes censitários é de cinco meses.

