IGD-M de Guamaré acima da média nacional

Uma ótima notícia para a população de Guamaré e os agentes que trabalham diretamente com as políticas públicas na Assistência Social, Saúde e Educação. Dados divulgados esta semana pelo Ministério da Cidadania revelam que o município mantém o seu IGD-M-Índice de Gestão Descentralizada Municipal acima da média nacional.

Segundo o Secretário Municipal de Assistência Social, André Bertoldo, o índice é medido a cada dois meses. “Enquanto a média nacional do IGD-M é de 84,83%, Guamaré tem seu índice de 92,59%, graças aos esforços conjuntos das secretarias que trabalham as políticas públicas com a visão de intersetorialidade”, destacou André.

Nessa soma de esforços, André ressalta o apoio e incentivo do prefeito Adriano Diógenes para as atividades das secretarias de Educação, Saúde e principalmente ao trabalho realizado pelo Cadastro Único. “É justo parabenizar a equipe que tem feito uma busca ativa aos beneficiários que não atualizaram o Cadastro nos últimos 24 meses”, concluiu.

