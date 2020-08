Inovação: Guamaré será o primeiro município do país a implantar um “ALMOXARIFADO VIRTUAL”

Com a experiência exitosa do Processo Administrativo Virtual – Governo sem Papel, através da plataforma Guamaré Digital, que tornou os serviços do município acessíveis ao servidor público e ao cidadão pelos canais digitais, Guamaré dá mais um passo a frente e será a primeira cidade do Brasil a implantar um ALMOXARIFADO VIRTUAL.

O projeto apresentado na última semana por meio da Secretaria Municipal de Administração acontece através de mais uma parceria de sucesso. Desta vez, com a contratação da BrSupply, empresa especialista em suprimentos corporativos. No Rio Grande do Norte, apenas o Ministério Público Estadual adotará o mesmo modelo de gestão de suprimentos na esfera pública.

Pioneirismo

Com um modelo de negócios inovador já utilizado em órgãos públicos federais, a cidade é pioneira em prefeituras municipais – no que diz respeito a gestão centralizada de compras – a utilizar a plataforma digital, um “ALMOXARIFADO VIRTUAL”, onde a seleção de produtos é feita de forma rápida, prática e transparente.

Para Cesar Folle, CEO do Grupo BRS, “Há uma expectativa muito grande com nosso primeiro cliente da esfera Municipal. Atendemos há bastante tempo órgãos da esfera Federal e temos a certeza que na cidade de Guamaré, devido ao seu comprometimento dos gestores, será um sucesso.”

Logística just-in-time

“O serviço é baseado na aquisição de materiais de consumo administrativo por intermédio da logística just-in-time com utilização de uma plataforma tecnológica. Para isso, é disponibilizado aos usuários e gestores um sistema web para a compra de materiais previamente definidos pela Central de Compras. Após o pedido realizado, os itens serão entregues pela contratada diretamente na unidade administrativa”, explicou o Secretário Municipal de Administração, Marcondes Paiva.

