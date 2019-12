Itamar e Cicinho se rende a simplicidade do Prefeito Adriano Diógenes

Os polêmicos Itamar Alcatra e Cicinho Rafael, adversários políticos do governo, se renderam no ultimo sábado (14), a simplicidade e ao trabalho do prefeito Adriano Diógenes. O encontro foi casual no evento da confraternização de final de ano da secretaria de saúde.

Eles foram convidados, e para quem pensava que eles não iriam comparecer, talvez por serem adversários, se enganou feio. Itamar e Cicinho dão bons exemplos do que é ser de lados opostos, respeitando e sendo respeitado.

Acreditem se quiser…

A presença deles no evento deu um brilho a mais na festa da saúde por causa de sua alegria, a imagem do sorriso largo de felicidade fala por si só. Mais o bom ainda estava pra acontecer.

Os convidados se sentiram em casa, foram bem recebidos por todos, comeram do novinho cevado, dançou, rodopiou, roubou a cena com o gingado, sorriu, se divertiu, se confraternizou com amigos conquistados ao longo dos anos.

Depois da divulgação nas redes sociais e grupos de whatsApp deste encontro, o celular de Itamar não parou com tantas ligações de laranjas perguntando se ele tinha sido hipnotizado.

“Adriano é o prefeito da nossa cidade e de todos, queiram ou não. Hoje, sou mais uma vez protagonista dessa novela politica, onde não podemos nos respeitar e tirarmos uma foto amigavelmente, que isto já é motivo de polêmicas, lamento por todos que pesam assim, independentes de política, eu respeito e admiro a pessoa do prefeito Adriano” Comentou Itamar.

