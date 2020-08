Itamar e Hélio: O vidente e a raposa velha fumam o cachimbo da PAZ

Um fenômeno ocorreu na tarde deste sábado (15), na reunião partidária do MDB de Guamaré, realizada no sitio do vereador Edinor Albuquerque, na comunidade do Umarizeiro. A imagem fala por si só, e não pode ser classificada como milagre.

Porque já estava no script, e era algo que os dois personagens não viam a hora de conversar e se entenderem, mas bem que poderia ser considerado um prodígio de um politico com um formador de opinião que carrega na mente uma bola de cristal.

Itamar Alcântara, mas conhecido por Vidente, e o ex-prefeito Hélio Willamy, candidato a prefeito de Guamaré, em fim… Fumaram o cachimbo da PAZ aos olhos da militância do partido, em nome do projeto do grupo politico do MDB.

Alcântara para demonstrar ‘que não guarda mágoas’, a conversa entre os dois chamou atenção pela elegância, em especial, pelo o abraço forte, mas Isto só foi possível porque por trás das cortinas havia dois homens que trabalhavam para esse feito, Bebeu e Adriano.

Adriano conquistou Itamar com sua verdade, lhe respeitou e lhe tratou como gente. Sua articulação tornou possível esse entendimento. Itamar é filiado ao MDB e pré-candidato a vereador, ele se igualha ao mesmo patamar dos demais pré-canidatos para concorrer uma vaga na câmara.

Um cara que é reconhecido por ser a voz do povo nas redes sociais, e grupos de whats app em favor dos menos favorecidos.

A boa prosa entre Itamar e Hélio durou pouco, mas o suficiente para uma demonstração de respeito mútuo um para com o outro, apesar de Itamar chamar Hélio em suas lives de raposa velha, considerando que ele sabe os caminhos das pedras.

