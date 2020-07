Juiz de Pendências manda blogueiro Paulinho Porto tirar do ar conteúdo ofensivo contra o empresário Sérgio Lisboa

O acerto de contas com a justiça está chegando aos poucos para os disseminadores de fake news. Entendendo que o “direito de liberdade de expressão não é ilimitado, já que encontra limitação em outros de igual relevância”, o juiz de Direito da Comarca de Pendências, Arthur Bernardo do Nascimento, mandou o blogueiro Paulinho Porto tirar do ar conteúdo ofensivo contra o empresário Sérgio Marcelo Araújo de Souza (Serginho Lisboa), sob pena de multa de R$ 500,00/dia.

A decisão do magistrado atende um pedido de tutela antecipada dos advogados que representam o empresário na justiça, a doutoras Flávia Veras, Isadora Vasconcelos e Débora Santos. O mérito da ação ainda será julgado e o blogueiro Paulinho Porto dificilmente vai escapar das leis severas, que punem os crimes de injúria, calúnia e difamação.

Abra o link abaixo e confira a decisão:

Decisão Judicial

