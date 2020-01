Juventude rural de Guamaré assume protagonismo em encontro estadual da FETARN

Pela primeira vez na história do município, jovens de Guamaré participam com representatividade do 3º Festival da Juventude Rural do RN. Organizado pela Secretaria da Juventude da FETARN, o evento acontece até o próximo dia 30, na sede da FETARN em Natal.

O encontro com jovens das comunidades rurais Santa Paz e Umarizeiro reúne representantes de 164 municípios de traz como tema: “Juventude na Luta por Democracia” e subtemas: soberania, respeito às diversidades, políticas públicas e sucessão rural.

“Estamos trabalhando com todas as cadeias produtivas, fazendo uma ação de base para dar condições que o pequeno agricultor permaneça na sua comunidade. O apoio da FETARN tem trazido também alternativas para a mulher e o jovem que vive nessas localidades”, destacou o prefeito Adriano Diógenes.

Técnico da FETARN, Joseraldo do Vale, que assessora o município de Guamaré em vários projetos em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, acompanha a delegação jovem do no evento. “A juventude não é o futuro, e sim o presente, construindo o futuro agora. Juventude rural, a hora é agora!”, destacou a secretária da juventude da FETARN, Ana Paula Reinaldo.

(Visited 10 times, 10 visits today)

Adriano vence batalha jurídica no TRE e continua prefeito de Guamaré Prefeito Adriano Diógenes emite nota de agradecimento a população