Leandro e Adriano: No dia-dia, no carnaval e na política eles estão sempre juntos!

Amizade do engenheiro Leandro Félix, e pré-canidato a vereador com o prefeito Adriano Diógenes, sempre foi sincera, alimentada pelo o respeito e fidelidade de um para com o outro.

Leandro, vem ao longo dos anos dando o exemplo que não é somente um aliado político de Adriano, mas um amigo, um irmão de todas as horas.

No domingo de carnaval, eles se divertiram a beça, se lambuzaram de mel, brincou, dançou, rodopiou com os foliões durante todo percurso no meio do povo.

Adriano e Lenadro recebeu o carinho e o abraço dos amigos com sinal de positivo. Aqui pra gente… A história destes dois homens simplis e sem vaidade vai além da politica, é um livro aberto bom de ser lido.

