Legislativo é representado em ato simbólico pelos 58 anos de Guamaré

A Câmara Municipal esteve representada no ato simbólico pelo aniversário dos 58 anos de emancipação política de Guamaré, nas primeiras horas da manhã deste 07 de maio, quando o município comemora 58 anos de emancipação política.

Sem a presença do público pela primeira vez na história da cidade, em razão das recomendações das autoridades de saúde, o evento além do presidente da Casa, vereador Eudes Miranda, reuniu os vereadores Eliane Guedes, Miranda Júnior, Carlos Câmara e Edinor Albuquerque.

Prestigiado pelo prefeito Adriano Diógenes e pela vice-prefeita Iracema Morais, o ato simbólico aconteceu de forma rápida, apenas com o hasteamento de bandeiras na sede do Poder Executivo. O ato simbólico obedeceu às normas de distanciamento social e as autoridades usaram máscaras.

