Legislativo em Pauta: Câmara Municipal realizará sessão ordinária nesta terça-feira, dia 24

A Câmara Municipal de Guamaré realizará sessão ordinária nesta terça-feira, dia 24 de Março, ás 15 horas, horário regimental. Não há pauta no expediente da ordem do dia para ser deliberada. Vereadores usaram a tribuna da casa do povo, e o tempo regimental para fazer suas reivindicações.

Combate ao Coronavírus

O presidente da Câmara Municipal de Guamaré, vereador Eudes Miranda, publicou um comunicado restinguindo, desde o ultimo dia (16), o acesso às dependências. Solenidades, eventos, cursos e palestras serão suspensos, como forma de prevenção ao coronavírus. Apenas sessões deliberativas, que acontecem às terças-feiras, e eventuais comissões, serão realizadas na Câmara de forma restrita.

Apesar da suspensão, o órgão orienta que o público acompanhe os trabalhos por meio de transmissões do site do legislativo, blogs, rádio, além das redes sociais da Câmara Municipal.

