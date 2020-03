Libertadores: Flamengo domina e vence o Barcelona-EQU no Maracanã

Da CBF

O Flamengo segue embalado na Libertadores da América. Nesta quarta-feira (11), o time brasileiro jogou pela primeira vez diante de seu torcedor nesta edição da competição e fez valer o mando de campo no Maracanã. Com boa atuação, o Rubro-Negro dominou as ações e bateu o Barcelona, do Equador, por 3 a 0.

Com seis pontos, o Fla segue no segundo lugar do Grupo A, que tem o Independiente del Valle-EQU na liderança, com a mesma pontuação, mas maior saldo de gols. Barcelona e Junior Barranquilla-COL ainda não pontuaram.

Jogando todo o tempo no campo de ataque, o Flamengo teve 73% de posse de bola no primeiro tempo e levou muito perigo ao gol equatoriano, com nove finalizações. Com Everton Ribeiro como destaque nas construções das jogadas, os brasileiros foram insistindo até que, aos 37 minutos, o placar foi inaugurado. Após cobrança de escanteio, o capitão rubro-negro cruzou da direita com precisão para encontrar Gustavo Henrique, que com seus 1,95m subiu bem para mandar de cabeça por cima de Mendoza: 1 a 0. Foi o primeiro gol do zagueiro com o time carioca.

